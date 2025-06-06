Дело свердловского экс-замминистра Дубровина о хищении рассмотрят в Москве

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга передал в Хамовнический районный суд Москвы уголовное дело экс-замминистра строительства и инфраструктуры Свердловской области Игоря Дубровина и бывшего директора компании «Омега-Строй» Вадима Пономарева. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Они обвиняются в хищении средств у Минобороны РФ, которые предназначались для строительства жилья для военных в Орске (Оренбургская область).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Дубровин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Игорь Дубровин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ходатайство адвоката Вадима Пономарева о направлении уголовного дела в Москву было удовлетворено в апреле. По данным стороны защиты, спорный договор был заключен в Москве — как разъяснил Верховный суд РФ, местом совершения преступления признается место совершения деяния, а не наступления последствий. Постановление было обжаловано прокурором и Игорем Дубровиным, но суд оставил его без изменений.

По версии следствия, в период с 2015 по 2016 год Игорь Дубровин, Вадим Пономарев и бывший учредитель «Омега-Строй» Алексей Скоморохов похитили 63 млн руб. у Главного управления обустройства войск (ГУОВ) при заключении контракта на 209,2 млн руб. на строительство 140 квартир для военных. По данным гособвинителя, компания «Омега-Строй» обязалась выполнить капитальный ремонт и реконструкцию зданий, обустроить комнаты мебелью. По контракту работы должны были завершиться к 31 июлю 2017 года, но не были выполнены в срок. Игорю Дубровину и Вадиму Пономареву предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вину они не признали. Уголовное дело в отношении Алексея Скоморохова выделено в отдельное производство.

Подробнее об уголовном деле — в материале «За экс-чиновника взялись по существу»

Ирина Пичурина