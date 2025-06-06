«Газпром» подал новый иск к «Нафтогазу Украины»

ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP) подало в российский суд новый иск к НАК «Нафтогаз Украины». Ходатайство было направлено накануне в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Другие подробности в карточке дела не приводятся.

В апреле петербургский арбитраж обязал «Нафтогаз Украины» выплатить более $1,3 млрд за нарушение запрета вести судебные разбирательства с «Газпромом» в международном суде. Ранее платеж должен был составить $150 млн, однако по требованию «Газпрома» его увеличили. Запрет на судебное разбирательство был наложен еще в январе 2024-го.

Конфликт между российской и украинской компаниями возник из-за контракта, заключенного в 2019 году. Тогда «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали соглашение о транзите российского газа через Украину в течение пяти лет. В мае 2022-го украинская сторона заявила о форс-мажоре, который не позволяет ей выполнить обязательства по контракту. «Газпром» счел обоснования форс-мажора недостаточными для аннулирования договора. В сентябре того же года «Нафтогаз Украины» подал иск в Международный арбитражный суд, объясняя требования тем, что российская сторона платит за транзит газа меньше, чем положено по контракту. «Газпром» все обвинения отверг.

Подробности — в материале «Ъ» «Неустойка в копилку "Газпрома"».