Суд увеличил неустойку «Нафтогазу Украины» по просьбе «Газпрома» до $1,3 млрд

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать с НАК «Нафтогаз Украины» более $1,3 млрд за нарушенин запрета вести судебные разбирательства с «Газпромом» (MOEX: GAZP) в международном арбитраже. Неустойка, которая изначально составляла $150 млн, была увеличена по требованию «Газпрома», передает ТАСС. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Российский суд запретил «Нафтогазу Украины» вести судебное разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торгово-промышленной палате в Париже в январе 2024 года.

Спор между российской и украинской компаниями возник из-за контракта, заключенного в 2019 году. Соглашение предусматривало транзит российского газа через Украину в течение пяти лет. Тогда украинская сторона оценила, что транзит принесет Киеву от $7 млрд до $15 млрд в зависимости от объемов поставки. Тогда же сообщалось, что при базовом объеме прокачки в 225 млрд куб. м «Газпром» заплатит $7,2 млрд.

Однако в мае 2022 года украинская сторона заявила о форс-мажоре, который не позволяет выполнить обязательства, возложенные договором. Она остановила подачу российского газа через точку входа «Сохрановка», куда по условиям договора поступала треть российского газа. В «Газпроме» тогда посчитали обоснования наступления форс-мажора недостаточными и заявили, что услуги по транзиту оплачены полностью.

В сентябре 2022 года «Нафтогаз Украины» подал иск в Международный арбитражный суд. «Газпром» отверг все требования «Нафтогаза» по инициированному украинской компанией разбирательству.