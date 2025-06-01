Пожар в Усманском районе Липецкой области локализован

Продолжающийся с 29 мая пожар в Усманском районе Липецкой области на территории ФГБУ «Воронежский государственный биосферный заповедник имени В.М. Пескова» локализован. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По данным управления МЧС по Липецкой области, пожар был локализован на площади 500 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Липецкой области Игоря Артамонова Фото: Telegram-канал губернатора Липецкой области Игоря Артамонова

«Пожар локализован. Угрозы распространения огня нет. На данную минуту есть отдельные места активного горения, но они под контролем»,— написал глава региона в своем Telegram-канале около полудня 1 июня, в воскресенье.

На месте продолжают работать бульдозеры, они опахивают лес вокруг. Пожарные проливают очаги. 31 мая Игорь Артамонов сообщал, что на месте работают около 300 человек. Также тушению пожара привлекалась авиация. Сегодня региональное управление МЧС информирует о работе 72 единиц спецтехники (в том числе 21 единица — МЧС России) и 255 специалистов различных ведомств (113 человек из личного состава МЧС России).

В пятницу прокуратура Липецкой области потребовала от руководителя Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора провести проверку ФГБУ «Воронежский государственный биосферный заповедник имени В.М. Пескова» в связи с возникновением пожара.

Мария Старикова