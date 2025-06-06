Японский лунный модуль Hakuto-R M2 разбился при посадке

Посадочный модуль Hakuto-R M2 японской компании iSpace потерпел крушение при попытке высадки на Луну 6 июня. Команда миссии подтвердила потерю связи и невозможность завершения операции, следует из сообщения iSpace.

Инженеры начали посадку в 3:13 по японскому времени. Аппарат снизился со 100 км до 20 км, успешно включил двигатель и сохранял вертикальное положение. Однако на финальном этапе связь прервалась. Анализ показал: лазерный высотомер выдавал данные с задержкой, из-за чего модуль не сбросил скорость до безопасной. Предполагается «жесткая посадка».

После потери сигнала была отправлена команда на перезагрузку, но восстановить контакт не удалось. Гендиректор iSpace Такеши Хакамада заявил: «Без перспектив успешной посадки наш приоритет — анализ телеметрии и выяснение причин. Мы представим отчет акционерам, заказчикам и партнерам».

Это вторая неудача iSpace: в 2023 году их модуль Hakuto-R также разбился о поверхность Луны.