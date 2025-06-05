Сборная Узбекистана впервые примет участие в чемпионате мира по футболу

Сборная Узбекистана обеспечила себе участие в финальной части чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2026 году.

Сегодня со счетом 0:0 завершилась встреча команд Узбекистана и ОАЭ в матче девятого тура группового этапа в отборе на чемпионат мира в азиатской зоне. По итогам игры сборная Узбекистана осталась на втором месте в группе A с 18 очками. Команда ОАЭ, идущая на третьем месте с 14 очками, лишилась шансов обойти Узбекистан. Первое место в группе A занимает сборная Ирана.

Узбекистан в матче представляли в том числе полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев и защитник казанского «Рубина» Рустам Ашурматов. Помимо Узбекистана и Ирана на чемпионат мира квалифицировались сборные Японии, Новой Зеландии и Аргентины. Он пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.