Пьяный житель Ленобласти перевернул лодку на рыбалке и утонул в Финском заливе

На берегу Финского залива у дома, расположенного по 1-му Центральному проезду в поселке Прибылово, нашли тело 54-летнего жителя Ленобласти с признаками утопления, сообщает СУ СК по 47-му региону.

По данным следствия, 5 июня мужчина употреблял со своими знакомыми спиртные напитки, после чего направился на рыбалку. Находясь со знакомым в надувной лодке и управляя подвесным мотором, он потерял сознание и упал за борт. Лодка перевернулась.

Товарищи извлекли пострадавшего из воды и стали проводить искусственное дыхание, однако привести в чувство так и не смогли. Прибывшие на место медики констатировали смерть. По результатам доследственной проверки СК примет процессуальное решение.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что двухлетний ребенок утонул в пожарном водоеме в поселке Житково под Выборгом.

Андрей Маркелов