Двухлетний ребенок утонул в пожарном водоеме под Выборгом

Следователи устанавливают обстоятельства гибели двухлетнего мальчика на территории базы отдыха в поселке Житково под Выборгом, сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти.

По данным представителей ведомства, несовершеннолетний проживал по указанному адресу с родителями. В воскресенье, 27 апреля, ребенок на непродолжительное время остался без присмотра, побежал к пожарному водоему и упал в воду.

Родители вытащили сына из воды, стали делать искусственное дыхание, однако привести пострадавшего в чувство они не смогли. Прибывшие на место врачи констатировали смерть несовершеннолетнего.

По факту случившегося сейчас проводится доследственная проверка. В СК в очередной раз призывают взрослых к бдительности, особенно в необорудованных местах для купания.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что трехлетняя девочка выпила неизвестную жидкость в парке Интернационалистов в Купчино. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Андрей Маркелов