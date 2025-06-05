На рабочем месте скончался начальник Елецкого линейного отдела МВД на транспорте

Начальник Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте, полковник полиции Олег Петрухин скончался на рабочем месте, сообщила пресс-служба правительства Липецкой области.

По предварительной информации, причиной смерти стал инсульт. Полковнику Петрухину было 52 года.

В марте скончался прокурор Новоусманского района Воронежской области Илья Мязин. Он ушел из жизни в 37 лет. Вместо него прокуратуру района возглавил Александр Скрынников.

Ульяна Ларионова