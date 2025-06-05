В Перми начался внутренний капремонт УДС «Молот»

Внутри пермского универсального Дворца спорта «Молот» начался капитальный ремонт, сообщили в пресс-службе краевого правительства. В ходе очередного этапа работ в здании обновят общественные пространства и арену. Подрядчики выполнят огнезащиту металлоконструкций здания, а также капитально отремонтируют периметр арены. Будут заменены покрытие трибун, ограждения между секторами и инженерные коммуникации, также рабочие уложат новое резиновое покрытие в зоне прохода хоккейных команд и выполнят устройство противодымной вентиляции.

Ледовое поле в УДС пока не функционирует в связи с сезонными работами по его обслуживанию, но сам «Молот» продолжает работать и вести спортивно-оздоровительную деятельность.

Стартовавшие внутренние работы в крупнейшем в спорткомплексе региона – продолжение масштабного обновления дворца спорта, которое не проводилось больше 30 лет и началось с переходом «Молота» в региональную собственность. Сейчас УДС управляет АО «Корпорация развития Пермского края». Летом 2023 года завершилось обновление внешнего вида «Молота»: была отремонтирована кровля, заменены входные группы, сделано новое остекление и благоустроена территория.

В феврале «Ъ-Прикамье» сообщал, что на капитальный ремонт УДС «Молот» в бюджете региона предусмотрят 270 млн руб. в ближайшие два года. УДС «Молот» является тренировочной и игровой базой для баскетбольного клуба «Парма» и хоккейного клуба «Молот».