Политика ЕЦБ становится все мягче

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 5 июня продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Теперь определяющая ее курс ставка по депозитам составляет 2%. Решение регулятор объяснил устойчивым замедлением инфляции: предполагается, что в 2025 году показатель составит 2%, а не 2,3%, как ожидалось в марте. Снижение ставки связано также с желанием ЕЦБ поддержать экономику в условиях тарифной войны, развязанной США. Впрочем, несмотря на усиливающиеся риски, прогноз по росту ВВП зоны евро пока не обновлен — перспективы экономического роста во многом увязаны с результатом переговоров с Вашингтоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Probst / AP Фото: Michael Probst / AP

На заседании 5 июня ЕЦБ понизил определяющую курс ДКП ставку по депозитам на 25 базисных пунктов (б. п.), до 2%. Базовая ставка, под которую банки занимают у ЕЦБ, а также ставка по маржинальным кредитам, по которой они берут кредиты овернайт, также снижены: до 2,15% и 2,4% соответственно. Таким образом регулятор продолжил цикл смягчения ДКП, начатый летом 2024 года.

Решение ЕЦБ было ожидаемым главным образом из-за динамики инфляции: в мае показатель, по предварительным оценкам, составил 1,9% после 2,2% в апреле. Базовая инфляция (без учета продовольствия и энергоносителей) оценивалась в прошлом месяце в 2,3% после апрельских 2,7%. Как отметили в ЕЦБ, инфляция находится вблизи целевых 2%. Устойчивое ее замедление позволило регулятору пересмотреть свои прогнозы в сторону снижения: теперь ожидается, что по итогам 2025 года показатель составит 2% (мартовская оценка — 2,3%), в 2026-м — 1,6% (1,9%).

Объясняется продолжающееся смягчение ДКП и стремлением поддержать экономику в условиях усиливающихся торговых противоречий с Вашингтоном. Как напомнил регулятор, принимать решения сейчас приходится в условиях «исключительной неопределенности» (эта формулировка уже содержалась в прошлом заявлении — см. “Ъ” от 17 апреля).

Из-за рисков ЕЦБ ждет сжатия инвестиций и замедления роста экспорта уже на горизонте ближайших месяцев.

Впрочем, пока оценка роста ВВП зоны евро сохранена на мартовском уровне: регулятор по-прежнему ждет, что в этом году экономика увеличится на 0,9%. В этот прогноз заложены предварительные оценки расширения ВВП в первом квартале, которые оказались лучше ожиданий, а также «слабые перспективы» на оставшуюся часть года. Оценка роста в 2026 году незначительно понижена — до 1,1% с 1,2%. По словам главы регулятора Кристин Лагард, поддержку росту экономики может оказать расширение госинвестиций в оборону и инфраструктуру.

Отметим, перспективы роста европейской экономики сейчас также увязаны с потенциальными последствиями торгового противостояния с Вашингтоном. Пока зона евро реагирует на угрозы президента Дональда Трампа сдержанно и разворачивает лишь встречные точечные ограничения. Облегчить ситуацию могло бы достижение договоренности с американскими властями, однако пока ни одна из сторон не заявляла даже о промежуточных успехах. В условиях неопределенности все больше аналитиков склоняются к тому, что на следующем заседании регулятор может взять паузу в снижении ставок — ценовое давление при расширении американских пошлин (см. “Ъ” от 26 мая) может заметно усилиться и сдвинуть «вправо» достижение целевых ориентиров.

Кристина Боровикова