ЕЦБ восьмой раз подряд снизил процентную ставку

С 11 июня ставки Европейского центрального банка по депозитам, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены на 25 базисных пунктов. Они составят 2%, 2,15% и 2,4% соответственно. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение связано в том числе с обновленной оценкой инфляции. По прогнозам ЕЦБ, в 2025 году темпы роста цен составят 2%, в 2026 году — 1,6%, в 2027 году — 2%. По сравнению с мартовскими прогнозами показатель для текущего и следующего года был снижен на 0,3 п. п. Среднесрочный целевой показатель ЕЦБ находится на уровне 2%. Рост ВВП, по прогнозам регулятора, составит 0,9% в 2025 году, 1,1% в 2026 году и 1,3% в 2027 году.

«Хотя неопределенность торговой политики, как ожидается, будет оказывать давление на инвестиции бизнеса и экспорт, особенно в краткосрочной перспективе, рост государственных инвестиций в оборону и инфраструктуру будет все больше поддерживать рост в среднесрочной перспективе»,— говорится в заявлении.

Подробнее о денежно-кредитной политике регулятора — в материале «Ъ» «Ставку ЕЦБ придавило неопределенностью».

Елизавета Шмакова