Суд утвердил конфискацию актива, аффилированного с Игорем Коломойским

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отказал в удовлетворении жалобы на изъятие в пользу РФ коммерческой недвижимости в Москве, зарегистрированной на организацию, аффилированную с украинским олигархом Игорем Коломойским (внесен в перечень террористов и экстремистов). Информацию о судебном акте опубликовала пресс-служба суда.

Как следует из базы ГАС «Правосудие», заявителем в кассационной инстанции выступила компания «Еврорент», зарегистрированная в бизнес-центре в 3-м Самотечном переулке Москвы. Ранее помещения в бизнес-центре вместе с другими активами украинского олигарха отошли в доход РФ по иску Генеральной прокуратуры, которая инициировала процесс о внесении бизнесмена в перечень экстремистов и террористов. Подконтрольная олигарху компания «Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед» была признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

Компания «Еврорент» в своей кассационной жалобе настаивала на том, что якобы не имеет отношения к экстремистским структурам. Однако суд пришел к выводу, что деятельность украинского бизнесмена не может рассматриваться отдельно от организаций, подконтрольных ему и обеспечивающих его материальную базу, направленную на причинение ущерба российскому государству и поддержку киевского режима в его террористической деятельности.

Подробнее об изъятии активов — в материале «Ъ» «Экстремистов утвердили в статусе».

Анна Перова, Краснодар