СКР возбудил дело о теракте после подрыва путей в Воронежской области

Подрыв железнодорожных путей, который произошел 5 июня между станциями Евдаково и Сагуны в Воронежской области, квалифицирован как теракт (ст. 205 УК РФ). Расследованием уголовного дела будет заниматься Главное следственное управление СКР.

Как добавил СКР в Telegram, подрыв железнодорожного полотна произошел непосредственно перед прохождением поезда. Пути повреждены, несколько составов остановлены. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как уточнял губернатор Александр Гусев, незначительное повреждение полотна заметил машинист одного из поездов. Днем он уточнил, что пути отремонтированы и открыты для движения.

В конце прошлой недели произошло еще три теракта на железной дороге. В Брянской области в результате взрыва на пассажирский поезд обрушился автомобильный мост. Погибли семь человек, более 100 пострадали. При теракте в Курской области ранены три человека. В результате еще одного взрыва перед маневровым локомотивом обошлось без пострадавших.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».

Петр Бузлаев