Цифру приняли в расчет

Весной Всемирный экономический форум (ВЭФ) сообщил, что самые быстрые в мире темпы развития рынка платежей в реальном времени зафиксированы на Ближнем Востоке. Если в 2022 году объем таких платежей в регионе составлял $675 млн, то уже в 2027 году он вырастет до $2,6 млрд. В сравнении в этим развитие цифровых платежей в странах Европы и Северной Америки идет гораздо более медленными темпами из-за приверженности местных потребителей традиционным средствам оплаты.

Вал сверх плана

Одной из причин столь стремительного развития цифровых платежей на Ближнем Востоке эксперты ВЭФ называют то, что этот жители этого региона очень молоды: более половины местного населения — младше 25 лет, а медианный возраст находится на уровне 22 лет по сравнению с 28 годами в среднем по миру. Преобладание молодежи, которая росла с гаджетами в руках, позволяет участникам рынка активно внедрять инновационные методы платежей. Наиболее ярким примером развития цифровых потребительских платежей эксперты ВЭФ называют Бахрейн. Там уровень проникновения обычного интернета составляет почти 100% — самый высокий показатель в мире. Ведущим платежным приложением в Бахрейне является BenefitPay.

В 2023 году через это приложение в Бахрейне, население которого составляет 1,6 млн человек, было совершено 345 млн трансакций — на 37% больше, чем годом ранее.

Сопоставимые темпы развития цифровых платежей наблюдаются и в других арабских странах Персидского залива, где также высоки доля молодого населения и уровень проникновения мобильной связи и интернета. Если в 2022 году уровень проникновения смартфонов в арабских странах Персидского залива составлял 76%, то в 2030 году он вырастет до 92%. В целом по региону Ближний Восток—Африка среднегодовой рост мобильных платежей с 2022 по 2027 год составит 30,1%. ВЭФ отмечает, что еще до пандемии COVID-19, приведшей к взлету интернет-торговли в условиях карантина и самоизоляции, Ближний Восток активно покупал через интернет — 71% жителей заявили, что часто совершают покупки через сеть при помощи цифровых платежей. В 2021 году эта доля выросла уже до 80%.

Еще одной причиной бурного роста цифровых и/или мобильных платежей в регионе является активное развертывание высокоскоростных сетей пятого поколения. Это, в свою очередь, происходит благодаря существенным государственным инвестициям в развитие новых сетей, особенно в таких странах, как Катар, ОАЭ, Кувейт и Бахрейн. В Саудовской Аравии развитие цифровых платежей заложено в государственную программу модернизации Saudi Vision 2030. В этой стране с населением 34 млн человек в 2022 году был зафиксирован рост цифровых платежей на 62% — до 8 млрд трансакций на общую сумму $426 млрд.

Высокие темпы развития цифровых потребительских платежей в последние годы показывает Индия. Разница с Ближним Востоком в том, что население Индии почти втрое больше, чем во всех странах Ближнего Востока, вместе взятых (1,44 трлн человек против 500 млн). Еще в 2023 году Индия обошла Китай по численности населения и стала самой населенной страной в мире. В силу ряда исторических и социально-экономических причин существенная часть индийцев не была охвачена услугами традиционного банкинга. Еще в 2020 году около 200 млн совершеннолетних граждан страны не имели банковского счета. Поэтому, когда в конце 2000–2010-х годов в Индии была создана система цифровых потребительских платежей, население стало активно ими пользоваться. Новый прорыв произошел на рубеже 2010–2020-х годов, когда простые смартфоны смогли себе позволить даже самые малообеспеченные слои населения, а стоимость мобильной связи в Индии стала одной из самых низких в мире ($0,17 за 1 Гб мобильного трафика). В 2008 году Резервный банк Индии создал Национальную платежную корпорацию Индии (NPCI), которая стала материнской компанией для государственных платежных систем страны.

На сегодняшний день ядро корпорации составляют десять банков: Национальный банк Индии, Национальный банк Пенджаба, Canara Bank, Bank of Baroda, Union Bank of India, Bank of India, ICICI Bank, HDFC Bank, американский Citibank и британский HSBC. Уже в 2010 году NPCI запустила систему моментальных цифровых платежей, в 2012 году была создана национальная платежная системы RuPay, а в 2016-м — система банковских переводов UPI для физлиц, в которой уже через год совершалось по 100 млн трансакций в месяц, а в 2019 году — по 1 млрд трансакций.

В 2022 году ежемесячное количество трансакций через UPI при помощи системы RuPay превысило 7 млрд, а в 2024 году — 16 млрд.

Такие темпы роста вкупе со значительной активностью индийцев в качестве как туристов, так и трудовых мигрантов привели к распространению индийских систем цифровых платежей в других странах Азии и Африки, а также Европы и Латинской Америки. В настоящее время платежи через NPCI и/или RuPay можно совершать в таких странах, как Шри-Ланка, Мальдивы, Сингапур, Бутан, Непал, Маврикий, ОАЭ, Намибия, Франция, Тринидад и Тобаго, Перу, благодаря соглашениям с местными операторами и регуляторами.

Российские пользователи лучше знают китайские системы цифровых платежей, такие как AliPay. В самом Китае платформы наподобие AliPay или WeChat Pay давно стали неотъемлемой частью повседневной жизни более чем для 900 млн пользователей при общем населении 1,41 млрд человек. По данным GlobalData, только в 2023 году китайские физлица совершили трансакции на $2,2 трлн. Китайский рынок цифровых платежей настолько перспективен, что даже нынешнее ухудшение политических отношений с США и торговые санкции Дональда Трампа не мешают развиваться сотрудничеству между американскими и китайскими участниками рынка платежей. В феврале American Express (AmEx) и AliPay подписали соглашение, в рамках которого пользователи глобальных карт AmEx могут привязывать их к цифровому кошельку AliPay, что позволит иностранным туристам совершать платежи в миллионах торговых точек по всему Китаю.

Впечатляющие темпы роста показывает рынок цифровых платежей и в Африке, где распространенность традиционного банкинга была исторически еще ниже, чем в Азии. В конце марта платежная система Mastercard и исследователи Genesis Analytics опубликовали доклад, в котором говорится, что рынок цифровых платежей в Африке к 2030 году превысит $1,5 трлн. Как и в странах Азии, Африка динамично развивает цифровые платежи благодаря преобладанию молодого населения, высокому уровню проникновения мобильного интернета, дешевой связи и доступу к недорогим смартфонам, прежде всего китайских марок.

Технологии против традиций

В странах Европы и Северной Америки традиционные банковские услуги исторически были развиты лучше, чем в странах Азии и Африки. Многие эксперты полагают, что давно работающая и хорошо разветвленная система банковских отделений, банкоматов и доступа к наличным в любое время суток довольно долго сдерживала развитие инновационных способов платежей: многие европейские и американские потребители не понимали, зачем устанавливать приложения и привыкать к новым системам, если они всю жизнь нормально пользовались чековыми книжками, кредитными картами и наличными, которые можно получить в банковском отделении, находящемся в шаговой доступности. Так, например, по данным ФРС США, в 2024 году первое и второе места по способу совершения платежей физлицами заняли соответственно кредитные (32% от всех платежей) и дебетовые карты (30%), а на третьем остаются наличные (16%).

За ними с долей 13% идут автоматизированные системы банковских взаиморасчетов, платежи чеками заняли долю 3%, приложения для мобильных платежей — 1%.

При этом в США наблюдается отчетливое разделение по уровню дохода между теми, кто предпочитает платить наличными, и теми, кто не очень любит кэш. Потребители с годовым доходом менее $25 тыс. в год совершают больше всего платежей наличными — 32% от всех покупок. Состоятельные граждане с доходом от $100 тыс. в год оплачивают наличными лишь 10% покупок. По итогам 2024 года общий объем платежей в США, совершенных при помощи кредитных карт, составил $3,8 трлн, дебетовыми картами — $3 трлн, наличными — $3 трлн, предоплаченными картами — $250 млрд, при помощи систем BNPL («купи сейчас, плати потом») — $125 млрд.

Впрочем, пандемия COVID-19, многомесячные режимы самоизоляции, карантина и соблюдения социальной дистанции привели к тому, что в США стали активно развиваться сервисы цифровых платежей, которые сводят к минимуму физический контакт между продавцом и покупателем. Американцы стали все чаще использовать цифровые платежи, среди которых самый популярный способ — цифровые кошельки. С 2019 по 2022 год использование такого средства оплаты в США возросло на 17%, до 2026 года ожидается рост еще на 10%. Сейчас в США 37% покупок в интернете совершается при помощи цифровых кошельков. На втором месте по-прежнему идет оплата кредиткой, на третьем — дебетовой картой. Эксперты прогнозируют, что уже к 2027 году в США более половины, а именно 52%, покупок в интернете будет оплачиваться с цифровых кошельков. Самым популярным цифровым кошельком в США является старожил рынка PayPal: в США в 2024 году им пользовались 71% американцев. На втором месте — цифровой кошелек Cash App, запущенный в 2013 году. Сейчас у него 57 млн пользователей и объем годовых платежей — $283 млрд. На третьем месте с долей 39% — Venmo, запущенный в 2009 году. В 2013 году PayPal купила этот сервис, но оставила его работать под прежним брендом. Замыкают топ-5 самых популярных цифровых кошельков в США сервисы Google Pay (36%) и Apple Pay (31%).

Американские эксперты отмечают, что развитие цифровых платежей движется медленно, но верно. Если в 2015 году в США лишь 24% потребителей редко использовали или никогда не использовали наличные для оплаты товаров и услуг, то к 2026 году доля потребителей, предпочитающих безналичную оплату, может достичь 51%.

В начале года Европейский центробанк (ЕЦБ) выпустил результаты своего исследования, посвященного отношению потребителей стран еврозоны к цифровым платежам и их использованию. ЕЦБ отметил, что доля платежей при помощи наличных в 2024 году осталась весьма существенной, особенно при расчетах с предприятиями малого бизнеса и между физлицами. Если в 2022 году в пунктах оплаты розничных товаров и услуг в еврозоне 59% трансакций совершалось с использованием наличных, то в 2024 году доля сократилась до 52%. По объемам же платежей самым популярным средством остаются банковские карты: в 2022 году их доля в общем объеме составила 46%, в 2024-м — 45%. На втором месте — наличные: 42% в 2022 году, 39% — в 2024-м.

На третьем месте с большим отставанием расположились мобильные приложения: 4% в 2022 году, 7% — в 2024-м.

Растущая доля цифровых платежей среди потребителей поддерживается активизацией онлайн-платежей при покупках в интернете. Если в 2022 году в ЕС на них приходилось 28%, то в 2024 году — 36%. Чаще всего для оплаты используются банковские карты — 48%, за ними идут цифровые кошельки и мобильные приложения, которые вместе составляют долю в 29%.

При опросах европейских потребителей о наиболее предпочтительных способах оплаты в обычных магазинах выясняется, что 55% предпочитают использовать банковские карты, 22% — наличные, а у 23% особых предпочтений нет. При этом 62% опрошенных отмечают, что для них важно иметь с собой наличные для возможности оплаты товаров. 87% опрошенных заявили, что они вполне довольны степенью доступа к наличным средствам благодаря большому количеству банкоматов и банковских отделений, где их можно снять в любой момент.

Евгений Хвостик