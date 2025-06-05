Троллейбус от «Седьмого неба» до платформы «Чаадаево» запустят 11 июня

В июне в Нижнем Новгороде произойдут изменения в движении троллейбусов, которые ходят в Канавинском и Московском районах. Об этом сообщили в областном минтрансе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С 11 июня запустят маршрут №1, он соединит станцию метро «Стрелка» (со стороны «Седьмого неба») с платформой «Чаадаево». Обслуживать маршрут будут два троллейбуса с увеличенным автономным ходом «Синара» и «Адмирал», которые сейчас проходят тестирование. В 11:00 планируется первый проезд, а с утра 12 июня троллейбусы будут ходить по установленному расписанию.

С 6 июня троллейбусы №25 вернут на прежний маршрут — от улицы Архангельской до тоннеля Московского вокзала. Сейчас он ходит до Мещерского озера через микрорайон Бурнаковский. В связи с изменениями для жителей микрорайона Мещерское озеро и работников «ОКБМ имени Африкантова» обещают увеличить частоту движения троллейбусов №3, где сейчас ходит только одна единица техники. Также расписание синхронизируют со временем начала работы предприятия.

При этом в Автозаводском районе откладывается запуск движения трамваев по маршруту №8. 4 июня там обследовали участок от станции метро Кировская до разворотного кольца в районе Малышева. Трамвайные пути и контактная сеть готовы, но подрядчик не обустроил посадочные площадки, из-за чего нельзя проводить посадку и высадку пассажиров. Подрядчику выставили штраф, и контракт на дальнейшие работы в рамках реконструкции трамвайной сети расторгли. Новый срок начала движения по маршруту не уточняют.

Галина Шамберина