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Коммерсантъ FM
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В Воронежской области восстановили поврежденные взрывом железнодорожные пути

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что железная дорога между станциями Евдаково и Сагуны, на которой ранее произошел взрыв, отремонтирована и открыта для движения.

Ранее стало известно, что взрыв на путях в Воронежской области привел к сбою в графике следования 26 пассажирских поездов.

Повреждения путей на перегоне Евдаково—Сагуны своевременно заметил машинист одного из составов, никто не пострадал.

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