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Российские силы ПВО за сутки сбили 154 украинских БПЛА

Силы ПВО за прошедшие сутки сбили над территорией России 154 БПЛА самолетного типа, из них 60 — вне зоны военной операции, сообщило Минобороны РФ. Также был сбит снаряд реактивной системы залпового HIMARS.

Согласно сводке ведомства, российская армия также поразила цеха по сборке дронов, склады боеприпасов и также пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах. Для нанесения ударов задействовали авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию.

В течение прошедшей ночи средства ПВО сбили 30 беспилотников над пятью российскими регионами. В ростовском хуторе Сулин в результате падения обломков БПЛА повреждены два частных дома и автомобиль, обошлось без жертв. В Белгородской области с утра при атаке дрона пострадал мужчина.

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