В Белгородской области при атаке дрона ранен мирный житель

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа украинский FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате пострадал мирный житель, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадавшего госпитализировали с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением голени. Автомобиль был посечен осколками. Кроме того, повреждено остекление в двух частных домах, уточнил губернатор.

Вечером 4 июня над территорией региона сбили 15 БПЛА, о пострадавших не сообщалось. По данным Минобороны, сегодня ночью над Белгородской областью уничтожили еще два дрона.