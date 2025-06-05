ФСБ: железная дорога в Воронежской области была повреждена в результате взрыва

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что повреждение железнодорожного полотна в Воронежской области произошло в результате подрыва. Есть все основания для возбуждения уголовного дела по статье о терроризме, добавили в службе.

В ФСБ уточнили, что благодаря профессиональным действиям машиниста и поездной бригады, которые заметили разрушение полотна и экстренно остановили состав, удалось избежать человеческих жертв. Сейчас проводится осмотр места ЧП.

Сегодня утром железнодорожные пути между станциями Евдаково и Сагуны в Воронежской области были повреждены взрывом. Никто не пострадал. Движение поездов приостановили в одном направлении. Из-за ЧП нарушен график 26 пассажирских поездов, следующих на юг России, в том числе в Крым и Анапу.

На прошлой неделе произошло три теракта на железнодорожных путях. 31 мая в Брянской области автомобильный мост рухнул на пассажирский поезд, погибли семь человек, пострадали свыше 100. В ночь на 1 июня в Курской области железнодорожный мост был подорван, когда по нему проходил грузовой состав — пострадали машинист и два помощника. В тот же день произошел взрыв перед маневровым локомотивом в Брянской области, обошлось без жертв.

Подробнее об инцидентах — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».