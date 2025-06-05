Союз журналистов России поддержал Ura.ru после обысков в екатеринбургском офисе

Союз журналистов России (СЖР) выразил поддержку журналистам информационного агентства Ura.ru в связи с обысками и задержаниями, проведенными сегодня утром сотрудниками полиции в екатеринбургском офисе издания, сообщили на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская Фото: Марина Молдавская

«Союз журналистов России считает подобные силовые мероприятия в отношении прессы недопустимыми. Мы будем следить за развитием событий и окажем нашим коллегам всю необходимую помощь», — заявили в организации.

Напомним, сегодня в головном офисе Ura.ru в Екатеринбурге проходили обыски. По словам адвоката Георгия Краснова, задержания проводились в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в отношении неустановленных сотрудников полиции по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в середине апреля.

Источник «Ъ-Урал» в силовых структурах сообщил, что на рабочих компьютерах издания, нашли подтверждения того, что оно покупало оперативные сводки у силовиков. Ранее сообщалось, что свердловский редактор Денис Аллаяров, журналисты Сергей Бодров и Анна Салымская больше не задержаны и имеют статус свидетелей.

Полина Щуцкая