Консульство Болгарии в Петербурге приостановило прием документов на визы

Консульство Болгарии в Санкт-Петербурге с 3 июня приостановило прием документов на долгосрочные визы типа D. С 10 июня нельзя будет подать на краткосрочные визы типа C, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Причины приостановки приема документов неизвестны. На сайтах консульства и визового центра Болгарии в Санкт-Петербурге нет никаких уведомлений. По данным АТОР, в визовых чатах подтверждают, что слотов в визовом центре в Санкт-Петербурге нет как минимум до 16 июня.

По неофициальным данным, прием документов приостановлен и в консульстве в Москве. Сейчас в визовом центре Болгарии в столице нет слотов до 23 июня. Ожидается, что они появятся 23–30 июня.

С 30 сентября 2023 года для получения шенгенской визы через визовые центры Болгарии нужно предоставить выписку из Фонда пенсионного и социального страхования, чтобы подтвердить наличие десятилетнего трудового стажа. Если такого нет, соискателям необходимо предоставить справку о владении недвижимостью или семейном положении. Аналогичные требования ввели еще несколько стран шенгенской зоны, в том числе Италия и Венгрия.