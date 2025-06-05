Выдача ипотек на ИЖС в Удмуртии снизилась почти в 4 раза в январе-апреле

В 3,9 раза сократилось количество выданных жителям Удмуртии ипотек на строительство объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и их покупку в январе-апреле 2025 года относительно того же периода 2024 года, следует из статистики сервиса «Циан.Аналитика». Всего в регионе оформили 531 жилищный кредит на ИЖС: 54% из них направили на покупку частных домов, 46% — на строительство. На Удмуртию пришлось около 1,7% от общей выдачи в РФ по направлению.

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«Выдачи ипотек в ИЖС просели сильнее, чем в других сегментах: на рынке новостроек снижение на четверть, на "вторичке" — в 2 раза. Рынок столкнулся с более серьезными испытаниями: помимо ужесточения ипотечных условий он проходит адаптацию к переходу на эскроу и к росту стоимости строительства»,— сказала эксперт сервиса Елена Бобровская.

Напомним, средняя цена частного дома в Удмуртии достигла в марте 5,3 млн руб. За год она увеличилась на 3,1%. Эксперты связывали это со стабильным спросом как на загородные объекты ИЖС, так и на те, которые находятся в черте города, увеличением предложения большим количеством недорогих дач и, а также с дорогой ипотекой на квартиры в новостройках.