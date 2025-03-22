Цена на частный дом в Удмуртии выросла более чем на 5% с начала года

Частные дома в Удмуртии подорожали на 3,1% за год и достигли средней цены в 5,3 млн руб. в марте. Это на 5,1% больше, чем в январе, следует из данных федерального портала «Мир квартир». Прирост по Удмуртии вдвое превышение общероссийские показатели: в среднем по РФ цены на дома увеличилась на 1,5 и 2,2% соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Спрос на частные дома как загородные, так и в черте населенных пунктов, сохраняется на стабильном уровне (в РФ.— “Ъ-Удмуртия»). Резкому повышению интереса к этому формату жилья препятствует дорогая ипотека. Что касается предложения, оно увеличилось, причем на рынок поступило большое количество недорогих дач. Этот фактор также не позволил ценникам сильно вырасти – как видим, рост год к году получился гораздо ниже инфляции (инфляция в РФ в 2024 году составила 9,5% по данным Росстата)»,— отметил гендиректор портала Павел Луценко.

Напомним, прирост цен наблюдается также и на рынке аренды ИЖС в республике: арендная ставка на частный дом выросла на 7,8% за год. Средняя цена аренды коттеджа в Удмуртии составила 62,2 тыс. руб. в месяц.