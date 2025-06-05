Симоне Индзаги назначен главным тренером «Аль-Хиляля»

Итальянский тренер Симоне Индзаги возглавил саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль», сообщает пресс-служба команды. Соглашение с ним рассчитано до конца сезона-2026/27.

Ранее Индзаги возглавлял миланский «Интер». О расторжении контракта с ним было объявлено 3 июня. Индзаги пришел в команду в 2021 году и привел ее к победе в чемпионате Италии (2024), а также к двум Кубкам (2022, 2023) и трем Суперкубкам (2021, 2022, 2023) страны. Кроме того, под руководством итальянского специалиста «Интер» дважды выходил в финал Лиги чемпионов. В 2023 году команда уступила английскому «Манчестер Сити» — 0:1. Через два года «Интер» проиграл французскому «Пари Сен-Жермену» и потерпел самое крупное поражение в истории финалов Лиги чемпионов — 0:5.

Кроме «Интера» Индзаги руководил римским «Лацио», с которым выиграл Суперкубок (2017, 2019) и Кубок Италии (2019)

«Аль-Хиляль» является самым титулованным клубом Саудовской Аравии. Команда 19 раз выигрывала чемпионат страны и четыре раза становилась победителем азиатской Лиги чемпионов. В завершившемся сезоне клуб занял второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Сообщается, что 49-летний Индзаги вскоре начнет готовить «Аль-Хиляль» к клубному чемпионату мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля.

Таисия Орлова