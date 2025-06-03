Симоне Индзаги покинул «Интер»

Итальянец Симоне Индзаги покинул пост главного тренера миланского «Интера», следует из заявления пресс-службы клуба. По данным La Gazzetta dello Sport, специалист сообщил руководству о желании уйти до окончания срока контракта (он действовал до 2026 года) в том числе «под влиянием сильного разочарования после разгромного поражения в финале Лиги чемпионов». 31 мая «Интер» был сокрушен — 0:5 — ПСЖ, так крупно в решающих матчах самого престижного из еврокубков не проигрывал никто и никогда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Angelika Warmuth / Reuters Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Главная причина ухода Индзаги, как сообщает источник, другая. Подчеркивается, что итальянец, возглавивший «Интер» в 2021 году и взявший с ним с тех пор чемпионат, два Кубка и три Суперкубка Италии, сообщил боссам команды об «усталости после долгого и напряженного цикла».

Между тем источник газеты утверждает, что теперь Индзаги намерен принять контрактное предложение саудовского «Аль-Хиляля», которое должно серьезно обогатить тренера. Его зарплата, как ранее писала та же La Gazzetta dello Sport, в таком случае вырастет более чем втрое: с €6 млн в год до €20 млн. Уже в июне итальянец с новой командой может дебютировать на клубном чемпионате мира в США — турнире, в котором примет участие и «Интер».

Именно поэтому миланский клуб планирует не затягивать с выбором преемника Индзаги. Один из фаворитов на должность — испанец Сеск Фабрегас, занявший 10-е место в чемпионате Италии с «Комо», клубом, который до этого сезона больше 20 лет скитался по низшим дивизионам. Другой претендент — итальянец Роберто де Дзерби, ставший с «Марселем» вторым в чемпионате Франции.

Роман Левищев