В Хабаровском крае разрешили эвтаназию бездомных животных

В Хабаровском крае ввели обязательную регистрацию домашних животных. Также региональные власти разрешили усыплять бездомных животных. Соответствующий документ (.pdf) опубликован на сайте администрации края.

Согласно документу, эвтаназия могут проводиться в случае, если животному не сумели найти нового владельца. Также к этой мере могут прибегнуть, если питомец нанес серьезный вред здоровью человека, либо если была найдена стая из четырех и более животных, представляющих опасность.

В сентябре дума Хабаровского края приняла поправки в законодательство, разрешавшие усыплять отловленное бездомное животное через 12 дней после отлова, если не найдется желающих забрать его домой. Краевая прокуратура опротестовала этот пункт закона, и краевой суд признал его незаконным.

В мае депутаты Госдумы анонсировали законопроект о введении системы реагирования на обращения граждан по поводу нападений бездомных собак. Также на рассмотрении находится инициатива, позволяющая регионам умерщвлять бездомных животных по истечении предельного срока их содержания в приюте, но единой позиции по ней в регионах пока нет.

Подробности — в материале «Ъ» «Собакам ищут ответственный орган».