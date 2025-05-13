Собакам ищут ответственный орган

В России может появиться система реагирования на обращения граждан по поводу нападений бездомных собак. Депутаты Госдумы анонсировали соответствующий законопроект. Одна из предложенных идей заключается в создании такой системы на основе уже действующей экстренной службы «112». Тем не менее депутаты и профильные ведомства пока не определились с тем, кто и каким образом должен реагировать на сообщения о животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роспотребнадзор зафиксировал в 2024 году 237 тысяч укусов бездомных собак

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Роспотребнадзор зафиксировал в 2024 году 237 тысяч укусов бездомных собак

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

12 мая в Госдуме состоялось заседание рабочей группы «по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных». Ее, напомним, создали в феврале 2025 года по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Тогда он попросил коллег подготовить «законодательную инициативу по усилению защиты граждан от нападений бродячих собак». Вскоре рабочая группа во главе с главой думского комитета по делам семьи Ниной Останиной (КПРФ) внесла законопроект, который дает регионам право умерщвлять бездомных животных по истечении предельного срока их содержания в приюте. Инициатива, ставшая предметом острой общественной дискуссии, до сих пор не рассмотрена: на нее должен поступить официальный отзыв правительства (когда это произойдет, неизвестно). Единой позиции регионов по поводу законопроекта нет, часть субъектов выступают против документа (см. “Ъ” от 19 марта).

Параллельно с этим рабочая группа разрабатывает ряд других инициатив, в том числе законопроект о создании «системы реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда их жизни и здоровью и об угрозе их причинения». «Это едва ли ни самый важный вопрос, потому что каждый из нас получает многочисленные жалобы о скоплении безнадзорных собак, которые представляют опасность как людям, так и самим животным»,— заявила Нина Останина. Депутат отметила, что сегодня ответственные за безнадзорных собак местные администрации не имеют инструмента реагирования. «Ссылаются они на то, что эти животные имеют бирки, они стерилизованы. Вроде вакцинированы, стерилизованы, а зубы остались — [они] кусают, едят и так далее». Депутат Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») поддержал госпожу Останину данными Роспотребнадзора об «укусах, оцарапании и ослюнении» россиян бездомными животными: «За 2024 год по стране [зафиксировано] 360 тыс. укусов, из них 237 тыс.— собаки». Больше всего таких случаев было зарегистрировано в Центральном федеральном округе. «Статистика говорит, что Москва и Московская область самые проблемные по укусам»,— заключил депутат.

Один из авторов законопроекта депутат Владимир Самокиш («Единая Россия») считает необходимым создать единую федеральную систему реагирования. Ответственным за типовой порядок ее организации он предложил назначить правительство. Создать такую систему, считает депутат, можно на базе экстренной службы «112». «Служба будет уже главным инструментом для человека, чтобы три цифры набрал, сообщил либо снял видео, куда-то переслал и так далее»,— пояснил господин Самокиш.

В ходе развернувшейся дискуссии оказалось, что, если у граждан и появится возможность в случае нападения собак позвонить в «112», непонятно, кто должен будет на эти сообщения реагировать. «Сегодня домашние животные не являются предметом нашего надзора, за исключением служебных собак»,— сообщила представитель Россельхознадзора Елена Цветкова. Она рассказала, что у ведомства есть собственная система для регистрации сельскохозяйственных животных и некоторые регионы начали регистрировать в них собак. «Мы-то зарегистрируем, а кто дальше будет забирать эти данные и будет с ними работать?» — спросила госпожа Цветкова.

Депутат Раиса Кармазина («Единая Россия») возразила, заявив, что группы реагирования на бездомных животных на самом деле уже есть. Однако на вопрос госпожи Останиной, по какому номеру граждане могут туда позвонить, госпожа Кармазина ответить не смогла. В итоге Нина Останина попросила Минприроды разработать типовые нормы для разработки единой системы реагирования, изучив опыт Татарстана, ЯНАО и Краснодарского края. «Политическая воля у нас есть, мы готовы внести законопроект уже на этой неделе»,— заключила депутат.

Эмилия Габдуллина