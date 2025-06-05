Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести выборы в парламент 29 октября

Избирательный совет Нидерландов назвал 29 октября 2025 года ближайшей реалистичной датой для проведения парламентских выборов, сообщает NL Times. Ранее Палата представителей страны единогласно выступила за проведение выборов как можно скорее.

Обычно выборы в Нидерландах проходят через 75 дней после роспуска Палаты представителей. Однако пока о ее роспуске не сообщалось.

3 июня премьер-министр страны Дик Схооф заявил, что правительство Нидерландов уйдет в отставку после выхода Партии свободы (PVV) из правящей коалиции правительства Нидерландов.

Глава PVV Герт Вилдерс объявил о выходе своей партии из правящей коалиции правительства утром 3 июня. Поводом стали разногласия с партнерами по коалиции по вопросам миграции. Герт Вилдерс настаивал на закрытии границ для просителей убежища, временном прекращении воссоединения семей мигрантов и возвращении просителей в Сирию. Тем временем партнеры по коалиции предлагали внести корректировки в программу.

Представители других партий, входящих в правительство, заявили, что ошеломлены этим шагом, и назвали его безответственным.