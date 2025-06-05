Подстанция «Новотроицкое» в Херсонской области обесточена при обстреле ВСУ

В результате обстрела ВСУ обесточена подстанция 150 кВ «Новотроицкое» в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Без света и воды остались 192 населённых пункта в 7 муниципальных округах — более 120 тыс. человек.

По данным губернатора, авария произошла в 23:10 мск. Серьёзные повреждения также зафиксировали в электросетях Генического, Новотроицкого, Ивановского, Великолепетихского, а также частично Горностаевского, Верхнерогачинского и Нижнесерогозского муниципальных округов.

Социально значимые объекты подключены к аварийным источниками питания, добавил губернатор.

В ночь на 5 июня БПЛА атаковали в том числе и Запорожье. По информации главы региона, без электроснабжения остались часть Мелитополя, Приморск, Энергодар и Акимовка.