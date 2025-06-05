29 БПЛА сбили над регионами России за два часа

С 22:00 мск 4 июня до 0:00 5 июня средства ПВО уничтожили 29 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России. 15 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, еще 11 — над территорией Ростовской области и 3 — над территорией Воронежской области.

В ночь на 5 июня об атаке БПЛА сообщили губернаторы Запорожской и Херсонской областей — Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. По информации глав регионов, без электроснабжения остаются запорожские Мелитополь, Приморск, Энергодар и Акимовка, а также херсонские Генический, Ивановский, Новотроицикй и Нижнесерогозский муниципальные округа.