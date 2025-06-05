Три района Херсонской области остались без электроснабжения при атаке ВСУ

Три муниципалитета Херсонской области — Генический, Ивановский и Нижнесерогозский округа — остались без электричества в результате удара по магистральной трансформаторной подстанции. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Также электроснабжения нет в Новотроицком муниципальном округе региона.

В Генический, Ивановский и Нижнесерогозский округа входит 97 населённых пунктов, около 68 тыс. человек и 29 социально значимых объектов. По словам господина Сальдо, все они подключены к резервным источникам питания.

По словам губернатора, бригада «Херсонэнерго» приступила к восстановительным работам, но ситуация осложняется из-за угрозы БПЛА.

Также массированная атака БПЛА ведется и на Запорожье.