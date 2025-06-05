Средняя зарплата в Удмуртии достигла в марте 73,8 тысячи рублей

Средняя номинальная зарплата в Удмуртии составила 73,8 тыс. руб. в марте 2025 года, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Относительно февраля она увеличилась на 5,4%, относительно марта 2024 года — на 16,1%. Реальная зарплата (учитывает инфляцию) выросла за год на 4,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Лидером по средней номинальной зарплате традиционно стала отрасль добычи полезных ископаемых, в которой ежемесячные доходы работников превышают 131,6 тыс. руб. в месяц. Далее идет сфера IT с показателем почти 107,6 тыс. руб. Замыкает тройку отрасль финансовой и страховой деятельности: доходы сотрудников в таких организациях составили 102,6 тыс. руб.

Средняя номинальная зарплата на обрабатывающих предприятиях региона в марте оказалась в пределах 91,3 тыс. руб. В этой отрасли занято 131,9 тыс. человек, что составляет около трети от численности работников всех организаций Удмуртии.

Самая низкая номинальная зарплата в марте сложилась в отрасли гостиничного бизнеса и общественного питания — всего 33,4 тыс. руб. В сфере строительства показатель составил 44,9 тыс. руб. Далее идет отрасль, объединяющая сельское и лесное хозяйства, охоту и рыболовство. В ней средняя номинальная зарплата составила 47,5 тыс. руб.

По уровню средней номинальной зарплаты Удмуртия заняла 4-е место в ПФО. Лидером в округе стал Татарстан, где показатель составил 84,8 тыс. руб. Аутсайдером рейтинга оказалась Пензенская область, где работникам в среднем платили в месяц 61,9 тыс. руб.