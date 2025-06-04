Суд в Петербурге взыскал 300 тыс. руб. с УК за падение местной жительницы на льду

Суд в Петербурге взыскал с ООО «ЖКС №1 Калининского района» 300 тыс. рублей компенсации морального вреда за падение местной жительницы на льду в феврале прошлого года. Также компания заплатит 15 тыс. руб. штрафа и 3 тыс. руб. госпошлины. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установил Калининский райсуд, в феврале 2024 года истица поскользнулась на наледи и упала. Это произошло на тротуаре возле дома № 6 по улице Черкасова. Петербурженка вызвала скорую, врачи диагностировали закрытый перелом левой бедренной кости со смещением отломков. Около недели пострадавшая провела в больнице.

«Полученная травма явилась следствием недобросовестного выполнения обязанностей по содержанию придомовой территории многоквартирного дома со стороны управляющей компании ООО "Жилкомсервис №1 Калининского района"»,— отметили в ОПС.

Также отмечается, что представитель ответчика возражала против удовлетворения заявленных требований. При этом сам факт падения истицы на территории МКД (многоквартирный дом,— прим. ред), ответственность за содержание которой несет жилкомсервис, не оспаривался.

В качестве доказательств надлежащей уборки вверенной территории ответчик предоставил наряд-задание и акт выполнения работ. Суд учел их, однако посчитал, что данные документы не являются подтверждением должного исполнения компанией обязанностей по очистке дворов от снега и наледи. Так, подчеркнули в ОПС, сам факт падения местной жительницы на указанной территории свидетельствует о том, что меры, принятые УК, оказались неэффективными.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургская семья получила 120 тыс. рублей после падения ребенка на льду.

Дарья Астанина