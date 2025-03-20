Петербургская семья получила 120 тыс. рублей после падения девочки на льду

Несовершеннолетняя получила сотрясение головного мозга в результате падения на льду у дома 23, корпус 1 по Планерной улице. Прокуратура помогла семье получить от ответственной за уборку компании 120 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Помимо сотрясения, подросток получила и другие гематомы. С просьбой защитить права пострадавшей в прокуратуру Приморского района обратилась мать девочки.

Сотрудники надзорного органа установили, что ООО «Жилкомсервис №1 Приморского района» осуществило ненадлежащую уборку территории в зимний период. Должностное лицо, виновное в ненадлежащем содержании этого участка, привлекли к дисциплинарной ответственности. Компания выплатила семье 120 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с авиакомпании в Петербурге взыскали 160 тыс. руб. в пользу иностранца за задержку рейса.

Татьяна Титаева