Процентам указан срок годности

Проценты по инвестиционному займу, выданному под финансирование бизнес-проекта в обмен на долю от прибыли, не могут быть бессрочными, признал Верховный суд РФ (ВС). Если в договоре срок окончания выплат не установлен, судам нужно выяснить, на что ориентировались стороны, или исходить из обычных условий займов в сравнимых обстоятельствах, разъяснила экономколлегия. По словам юристов, главный урок решения ВС в том, что нужно четко обозначать в договоре сроки платежей по инвестзайму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ВС опубликовал решение, разъясняющее природу инвестиционного займа и возможные условия, на которых он может быть выдан. Высшая инстанция впервые высказалась по такому виду договора. В 2022 году ИП Александр Миронин предоставил ООО «Хороший переводчик» (ХП) 2 млн руб. в качестве инвестзайма на финансирование бизнес-проекта по производству и продаже одежды. Сумму займа нужно было вернуть до 15 января 2023 года, а с 1 января 2023 года ежемесячно платить проценты за пользование в размере 20% от чистой прибыли проекта (не менее 100 тыс. руб.) вплоть до исключения ООО из ЕГРЮЛ.

Сумма займа была возвращена, но без уплаты процентов. В сентябре 2023 года ИП потребовал взыскать с ХП 3,45 млн руб., включая проценты, неустойку и штраф за отсутствие бухотчетности. Арбитражные суды трех инстанций сочли требования несоразмерными и снизили сумму примерно вдвое, взыскав с компании 700 тыс. руб. процентов за январь—июль 2023 года и около 1 млн руб. неустойки с штрафом. ХП обжаловал эти решения в ВС, считая слишком обременительными условия договора инвестзайма об уплате процентов вплоть до момента ликвидации компании. По мнению ООО, выплата процентов должна прекращаться с возвратом суммы займа, а инвестор в данном случае злоупотребил своим правом. Дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила все судебные акты.

Смешать и ограничить

ВС квалифицировал заключенный сторонами договор инвестзайма как смешанный и имеющий признаки одновременно договоров займа и простого товарищества. Коллегия объяснила это тем, что по условиям сделки ИП не просто предоставил денежные средства на условиях возвратности, платности и срочности, но вложил их в осуществление деятельности компании и разделил с ней «риск неполучения прибыли», а компания обязалась уплачивать ИП часть своей прибыли. При этом ВС допустил возможность установить плату по займу в виде процентов, привязанных к размеру чистой выручки компании, и ввести контроль за расходованием средств заемщиком в силу действия принципа свободы договора.

Вместе с тем экономколлегия сочла незаконным условие о неопределенном сроке выплаты процентов по инвестзайму. Суть регулирования заемных отношений предполагает необходимость установления срока (фиксированного или определимого), в пределах которого возвращается сумма займа и начисляются проценты за пользование, пояснил ВС. Если смотреть со стороны договора простого товарищества, то участник, которому возвращается вклад, утрачивает право на получение прибыли от деятельности, отметила коллегия.

В отсутствие условий о периоде отсрочки по уплате процентов и сроке их выплаты, по мнению ВС, нужно попросить у сторон доказательства изначальных планов участия истца в получении прибыли от бизнес-проекта, включая предшествующую договору переписку. Если же таких доказательств не будет, отсрочка в уплате процентов определяется как «разумный период» в сложившейся деловой практике. Для расчета платы заимодавцу ВС предлагает исходить из обычного размера процентов, начисляемых в сравнимых обстоятельствах за время фактического пользования суммой займа, а также периода, в течение которого взятая сумма была бы возвращена при ежемесячных платежах с 1 января 2023 года в размере 20% чистой выручки, но не менее 100 тыс. руб. Для правильной квалификации отношений сторон, экономической цели договора и расчета процентов дело направлено на новое рассмотрение.

Риск нечетких формулировок

Партнер «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков говорит, что инвестзаймы применяются как альтернатива банковскому кредитованию. «Особенно часто к таким займам прибегают начинающие предприниматели, поскольку банки неохотно кредитуют вновь созданные предприятия из-за высоких рисков невозврата кредитов»,— поясняет адвокат Forward Legal Роман Гусак. Это хороший формат, когда у одного партнера есть бизнес-идея, а у второго — средства для ее развития, добавляет старший партнер АБ «Линия права» Алексей Костоваров: «Первый получает возможность начать бизнес, а второй — возможность получить повышенную доходность, если проект "взлетит"».

Из решения ВС следует, что в договорах инвестиционного займа в периоде выплаты процентов должна быть хотя бы минимальная определенность (конкретный срок или измеримый показатель, достижение которого прекращает обязательства заемщика), отмечает Роман Гусак, в противном случае нужно исходить из обычаев делового оборота. Но в любом случае выплата процентов по инвестзайму должна быть ограничена во времени и не может подменять собой корпоративные права на получение прибыли от деятельности компании, говорит господин Новиков. Получение дивидендов не ограничено сроком, но они выплачиваются лишь при наличии прибыли у компании, в отличие от них проценты по инвестзайму должны платиться в любом случае, указывает адвокат КА «Юков и партнеры» Юлия Шумаева.

Большинство юристов согласны с позицией ВС о необходимости четкого ограничения срока выплаты процентов по инвестзайму и недопустимости условия о платежах в течение всего периода существования бизнес-проекта. Между тем господин Костоваров полагает, что такой подход не всегда отвечает потребностям гражданского оборота: «Предоставляя средства по инвестзайму, лицо рассчитывает на участие в прибыли от всего бизнеса, которого без его финансирования просто не было бы, и это вполне понятная бизнес-модель». Тем не менее вывод из решения ВС таков — нужно четко определять в договоре инвестзайма срок выплаты процентов, иначе заимодавцу будет гарантирована лишь минимальная доходность, заключает Алексей Костоваров.

Анна Занина