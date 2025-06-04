Компания duty-free аэропорта Хельсинки в обход санкций торговала с Россией

Журналисты уличили компанию World Duty Free Finland аэропорта Хельсинки-Вантаа в торговле с Россией в обход санкций, сообщает телерадиокомпания Yle. Дочерняя структура швейцарской корпорации Avolta, управляющей магазинами беспошлинной торговли, поставила в РФ предметы роскоши на сумму более 50 млн евро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ralf Roletschek / wikipedia.org Фото: Ralf Roletschek / wikipedia.org

Представители СМИ выяснили, что Avolta продолжает вести бизнес в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. В Финляндии контракт с швейцарской организацией на управление магазинами duty-free в 2022 году подписал оператор финских аэропортов Finavia. Последние заявили, что не имеют возможности повлиять на стратегический выбор глобальных партнеров.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти города Котка выкупили у государственной компании Senate Properties историческую крепость Кюменегород (Kyminlinna), построенную в конце XVIII века по указу полководца Александра Суворова. Объект, реализованный за символический 1 евро, собираются приспособить под общественные пространства.

Андрей Маркелов