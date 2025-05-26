Русскую крепость в Финляндии приспособят под общественное пространство за 1 евро

Власти города Котка (Финляндия) выкупили у государственной компании Senate Properties историческую крепость Кюменегород (Kyminlinna), построенную в конце XVIII века по указу полководца Александра Суворова. Объект, реализованный за символический 1 евро, собираются приспособить под общественные пространства, кафе и музеи. Об этом сообщает финское информагентство Yle.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сообщество «Visit Suomi | Все о Финляндии» / «ВКонтакте» Фото: Сообщество «Visit Suomi | Все о Финляндии» / «ВКонтакте»

Как в свою очередь уточняет РБК Петербург, на территории бывшей русской гарнизонной крепости расположены около 20 строений, общая площадь объекта составляет почти 50 га. При этом, по словам директора по городскому планированию города Котка Маркку Ханнонена, эту локацию для туристов планируется открывать постепенно: сначала — для экскурсий с гидом, а в дальнейшем — для свободных пеших прогулок.

В 1790 году русский военачальник Александр Суворов построил на территории нынешней Финляндии небольшую крепость для защиты границы страны. Позднее, в начале XIX века, на этом месте была возведена более мощная крепость — в шесть раз больше предыдущей по размерам. Кюминлинна оставалась российской крепостью до 1917 года, пока Финляндия не обрела независимость. Военные использовали эту крепость до 2005 года, когда они покинули ее и переехали в город Хамина.

Стоимость полной реконструкции крепости Кюменегород оценивается Минфином Финляндии в 18 млн евро. Прежний владелец — компания Senate Properties — тратила на ее содержание около 200 тыс. евро в год.

Ранее «Ъ-СПб» писал о намерении властей Финляндии выставить на продажу крепость Кюминлинна, закрытую для посещений с 2005 года.

Андрей Цедрик