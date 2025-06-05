1/4 финала Roland Garros
Женщины. Коко Гауфф (США, 2)—Мэдисон Кис (США, 7) 6:7 (6:8), 6:4, 6:1. Лоис Буассон (Франция)—Мирра Андреева (Россия, 6) 7:6 (8:6), 6:3.
Сегодня в 1/2 финала встречаются: Арина Соболенко (Белоруссия, 1)—Ига Швёнтек (Польша, 5), Буассон—Гауфф.
Мужчины. Янник Синнер (Италия, 1)—Александр Бублик (Казахстан) 6:1, 7:5, 6:0.
Завтра в 1/2 финала встречаются: Лоренцо Музетти (Италия, 8)—Карлос Алькарас (Испания, 2), Синнер—победитель матча Александр Зверев (Германия, 3)—Новак Джокович (Сербия, 6).