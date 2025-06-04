Ярославцев будут штрафовать за купание в запрещенных местах

В Ярославской области сотрудники муниципальных административных комиссий будут патрулировать запрещенные для купания места, они вправе штрафовать нарушителей. Размер первого штрафа — до 4 тыс. руб., повторного — до 5 тыс. руб. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Петерсон Фото: Дарья Петерсон

Всего в регионе 30 официальных пляжей — это места, где проведены водолазное обследование и очистка водоема в границах зоны купания, обеспечена работа оперативной спасательной группы и установлены предупреждающие аншлаги.

В Ярославле официальными признаны пляжи Заволжский на Тверицкой набережной и Дзержинский на Первой Норской, а также в парке Подзеленье. Вместе с тем губернатор поручил проработать варианты открытия дополнительных пляжей в городе. Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал перечень потенциально опасных для купания мест.

Алла Чижова