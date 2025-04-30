В Ярославле определен перечень опасных для купания мест

В Ярославле определено 17 потенциально опасных для купания местах в черте города. Подписано соответствующее постановление мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Петерсон Фото: Дарья Петерсон

Купание запрещено в акваториях Волги возле Юбилейного моста в районе Тутаевского шоссе и Октябрьского моста в Заволжском районе, у берега Волги возле «Ярославльводоканала» в районе Павловского парка, в акватории реки Которосль в районе Толбухинского моста, улицы Магистральной и районах нового и старого моста, а также возле Комсомольского моста.

Опасными местами для купания также являются обводненные карьеры в районе Шевелюхи, Папанина и в Петропавловском парке, часть акватории Волги в районе пристани «Толга», СНТ «Резинотехника-3» и Полушкиной рощи.

Постановлением мэрии купальный сезон начнется с 1 июня и продлится до 31 августа. Потенциально опасные места купания обозначат знаками. В перечень городских пляжей, согласно постановлению, входят пляж на 1-й Норской набережной, на Тверицкой набережной и на Которосльной набережной. На этих пляжах приберутся, установят буйки, поставят спасательные посты.

Алла Чижова