В Курской области ищут банки для открытия кредитных линий на 3 млрд рублей

Власти Курской области объявили три электронных аукциона на открытие региону и городу кредитных линий с общим лимитом в 3 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Заказчиком для нужд региона выступает министерство финансов и бюджетного контроля Курской области. Начальная цена контракта составляет 980 млн руб. Средства выделят из областного бюджета. В материалах закупки указано, что процентная ставка должна быть на уровне ключевой ставки Банка России (21%) плюс надбавка, установленная государственным контрактом (не более 3,5%). Срок действия кредитной линии — два года. Подавать заявки на участие в торгах можно до 9 июня, итоги подведут 11-го.

Кроме того, комитет финансов администрации Курска объявил два электронных аукциона на открытие облцентру кредитных линий: по 500 млн руб. каждый (итого 1 млрд руб.). Начальная цена контракта первой закупки — 103 млн руб. Источник финансирования — городской бюджет. Максимальная процентная ставка за пользование кредитом плавающая — 26,33% (сумма ключевой ставки Центробанка и надбавки в 5,33%). Заявки принимаются до 6 июня, итоги подведут 11-го.

Стартовая цена второго аукциона — 111 млн руб. Максимальная процентная ставка за пользование кредитом фиксированная — 24,97%. Срок — один год. Заявки на участие можно подать до 9 июня, итоги так же ожидаются 11-го.

В начале года Сбербанк выиграл право открыть администрации Курска кредитную линию с лимитом в 500 млн руб.

Анна Швечикова