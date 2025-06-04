Лавров назвал ошибкой отказ Зеленского от перемирия на два-три дня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал грубейшей ошибкой отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложения прекратить огонь на два-три дня на отдельных участках фронта. С такой инициативой выступила Россия, чтобы собрать тела погибших военнослужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На совещании с Владимиром Путиным его помощник Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, сообщил, что переговорщики от Украины согласились на гуманитарные паузы для сбора тел. Однако спустя три дня Владимир Зеленский публично отверг это предложение.

«В связи с тем, что сейчас было сказано про предложение о краткой двух-трехдневной паузе для того, чтобы на определенных участках ЛБС собрать достойно тела погибших, возможно, там еще и раненые остались. Я считаю, что это просто грубейшая ошибка режима в Киеве, имею в виду категорический в грубой форме отказ Зеленского от этого предложения»,— сказал Сергей Лавров на совещании.

После переговорах в Стамбуле 2 июня Владимир Мединский сообщил, что на следующей неделе Россия передаст Украине 6 тыс. тел военнослужащих. Министр обороны Украины Рустем Умеров говорил, что передача тел будет паритетной. При этом вскоре после переговоров Владимир Зеленский раскритиковал предложение России о прекращении огня на конкретных участках фронта, потребовав длительного перемирия.

Лусине Баласян