Шойгу обсудил ситуацию на Украине с Ким Чен Ыном

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу посетил Северную Корею с небольшим рабочим визитом. Он обменялся мнениями о ситуации вокруг конфликта на Украине с председателем КНДР Ким Чен Ыном, сообщает российское посольство в Пхеньяне.

В сообщении не приводятся подробности обсуждения. При этом уточняется, что беседа Сергея Шойгу и Ким Чен Ына прошла в обстановке «товарищеского взаимопонимания».

В конце апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов отметил помощь военных КНДР в освобождении Курской области от ВСУ. Через два дня Центральная военная комиссия Северной Кореи подтвердила участие войск в боевых действиях в регионе. На параде Победы 9 мая на Красной площади президент Владимир Путин познакомился с командирами войск КНДР и поблагодарил их за оказанную помощь.

Екатерина Отрашкевич