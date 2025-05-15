Лавров: администрация Трампа вернулась к нормальности в отношениях с РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что администрация США при Дональде Трампе вернулась к нормальности во взаимоотношениях с Россией. По его словам, даже во времена холодной войны диалог между Вашингтоном и Москвой продолжался, а бывший американский президент Джо Байден «просто обрубил» все контакты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сейчас вот они расходятся в своих взглядах, Европа и США. Администрация Трампа, конечно, они тоже хотят Америку делать только великой и только номер один, это любая администрация будет такую позицию продвигать, но нынешняя администрация хотя бы вернулась к нормальности, когда какие бы у тебя ни были противоречия, политики и дипломаты тем более обязаны разговаривать»,— сказал Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба.

Помимо контактов по урегулированию российско-украинского конфликта после смены американской администрации Москва и Вашингтон проводят отдельные консультации по восстановлению работы дипмиссий и устранению «раздражителей» в отношениях. Пока прошли две подобные встречи: 27 февраля и 10 апреля в Стамбуле. Стороны планировали продолжать диалог по этому вопросу.

Лусине Баласян