В Дагестане заподозрили в мошенничестве чиновницу районной администрации

СКР возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы администрации Дербентского района в Дагестане, сообщили в пресс-службе ведомства. Она и еще два жителя региона подозреваются в осуществлении мошеннической схемы с недвижимостью.

По версии следствия, специалист первой категории отдела архитектуры и градостроительства администрации Дербентского района подготовила и передала на подпись разрешение на ввод в эксплуатацию несуществующего нежилого здания на территории села Мичурино. Предварительно кадастровый инженер незаконно внес в технический план заведомо ложные сведения о наличии этого объекта — склада сельскохозяйственной продукции. На самом деле никакого строительства на указанном участке не проводилось.

Затем на основании этих подложных документов в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) была внесена запись о регистрации права собственности на несуществующий склад. После этого на основании фиктивного договора купли-продажи в ЕГРН было незаконно зарегистрировано право собственности и на земельный участок, на котором находилось здание. Стоимость участка оценивается более чем в 16 млн руб.

Сотрудницу администрации и остальных потенциальных участников схемы обвиняют по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и внесении ложных сведений в технический план (ч. 2 ст. 170.2 УК РФ). В здании администрации и по месту жительства фигурантов следователи провели обыски. СКР продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.