Центр «Э» МВД проверяет бизнесмена, увезенного с Ярославского вокзала

Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ проверяет блогера, опубликовавшего в соцсетях видео «с провокационными заявлениями» в адрес жителей Чечни. Ведомство сообщило, что назначит «необходимые экспертные исследования», и по итогам примет решение «в соответствии с законодательством». Имя блогера в пресс-релизе не приводится, как и подробности его высказываний.

Вечером 3 июня у Ярославского вокзала насильно задержали 39-летнего предпринимателя Арега Щепихина. Пятеро мужчин увезли его на черном Mercedes в неизвестном направлении. С утра министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Арега Щепихина не похитили, а задержали чеченские правоохранители. По его словам, бизнесмена проверяют по нескольким статьям УК РФ, в том числе об оскорблении чувств верующих. Господин Дудаев утверждает, что предприниматель «недозволительно, оскорбительно» высказывался в адрес религии и разных национальностей. МВД заявило, что после инцидента задержаны шесть человек.