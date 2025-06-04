Полиция проверяет сообщения о похищении мужчины на Ярославском вокзале в Москве

Транспортная полиция Москвы проводит проверку по факту возможного похищения мужчины на Ярославском вокале. Об этом сообщает управление МВД по ЦФО в Telegram-канале. Других деталей в сообщении не приводится.

По данным Telegram-каналов, вечером 3 июня у Ярославского вокзала, предположительно, 39-летнего предпринимателя Арега Щепихина насильно задержали пятеро мужчин. Они схватили его за руки и ноги и протащили через здание вокзала, а после увезли на черном Mercedes в неизвестном направлении. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал Baza.

Позднее, РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что предполагаемую машину с похищенным остановили в районе Киевского шоссе.