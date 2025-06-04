Минобороны сообщило о взятии Кондратовки в Сумской области

Вооруженные силы России взяли под контроль село Кондратовка в Сумской области Украины, сообщило Минобороны.

Село Кондратовка расположено в трех километрах от границы Украины с Россией. Рядом находятся населенные пункты Алексеевка и Константиновка, о взятии которых под контроль Минобороны отчитывалось на прошлой неделе.

В конце мая глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров заявлял о сложной ситуации в регионе из-за продвижения российских войск. Он говорил, что обязательную эвакуацию объявили в 202 населенных пунктах.

Екатерина Отрашкевич