Келлог предупредил о риске эскалации из-за атаки Украины на аэродромы РФ

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что после атаки ВСУ на российские аэродромы риск эскалации боевых действий значительно вырос. По его словам, никто не знает, каким окажется ответ на подобные удары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кит Келлог

Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters Кит Келлог

Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters

«Уровень риска резко возрастает — я имею в виду то, что произошло в эти выходные»,— сказал Кит Келлог в эфире Fox News (цитата по Reuters). «Люди в сфере национальной безопасности должны понимать: когда вы атакуете часть системы выживания противника, то есть его ядерную триаду, это означает, что уровень вашего риска возрастает, потому что вы не знаете, что сделает другая сторона»,— добавил он.

Минобороны РФ сообщало, что 1 июня Украина атаковала при помощи БПЛА аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Источники CNN утверждали, что главу Пентагона Пита Хегсета информировали об ударах Украины по российским объектам. Белый дом накануне заявил, что президента США Дональда Трампа не информировали заранее о планах ВСУ атаковать российские аэродромы.

Подробнее — в материале «Ъ» «От Стамбула до Вашингтона и обратно».

Лусине Баласян